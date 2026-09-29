Putin petrolün izini kapattı: Alıcı, fiyat ve rota bilgileri gizlenecek

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Rusya, Batı yaptırımlarına karşı enerji ticaretindeki veri akışını daha da sıkılaştırdı. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 28 Eylül’de imzaladığı 686 sayılı kararname, petrol ve enerji ihracatının izlenmesinde kullanılan birçok bilgiyi kısıtlı erişim kapsamına aldı.

Yeni düzenleme ihraç edilen enerji ürünlerinin adı, miktarı ve fiyatının yanı sıra satıcı, alıcı ve aracı şirketlere ilişkin bilgileri de kapsıyor.

Taşıyıcı, nakliye komisyoncusu ve sigorta şirketleri gibi ihracat zincirinde görev alan taraflara ilişkin veriler de kısıtlanacak.

Ödeme yöntemleri ve bazı ticari sözleşme ayrıntılarının yayımlanmasına da sınırlama getiriliyor.

Petrolün rotası da gizlenecek

Kararnamenin en dikkat çekici bölümlerinden biri sevkiyat bilgilerine yönelik. Enerji ürünlerinin hangi güzergâhtan taşındığı, hangi terminalden yüklendiği, nerede teslim edildiği ve hangi depolama alanlarının kullanıldığına ilişkin veriler artık daha sınırlı olacak.

Deniz taşımacılığında kullanılan araçlar, konteyner numaraları ve bazı taşıma belgeleri de kapsamda bulunuyor.

Gümrük ve rafineri verileri de kısıtlandı

Düzenleme yalnız tek tek sevkiyatları kapsamıyor. Enerji ihracatına ilişkin bazı toplulaştırılmış gümrük istatistiklerinin yanı sıra rafinerilerin işlediği petrol miktarı ve ürettiği petrol ürünlerine ilişkin veriler de sınırlı erişime alınacak.

Bazı petrol ürünlerinde planlanan satış miktarları ve borsa işlemlerine ilişkin bilgiler de kararname kapsamında yer alıyor.

Medya ve internette yayımlanamayacak

Kısıtlı bilgilerin medya kuruluşları ve internet üzerinden yayımlanması da sınırlandırılıyor. Şirketlerin kendi faaliyetlerine ilişkin gönüllü açıklamaları ise düzenlemenin dışında kalabilecek.

Yetkili devlet kurumları görevleri kapsamında bu verilere erişmeye devam edecek. Kararname imzalandığı gün yürürlüğe girdi.

Enerji ticaretindeki fiyat, alıcı, taşıyıcı ve rota bilgilerinin daha az görünür hale gelmesi, Rus petrolünün küresel pazardaki hareketini takip etmeyi zorlaştırabilir.

Bu bilgiler özellikle Rus petrolüne yönelik fiyat tavanı, taşımacılık kısıtlamaları ve diğer Batı yaptırımlarının uygulanmasında önem taşıyor.

Yeni düzenlemeyle Rusya, enerji ihracatının yalnız ticari koşullarını değil, sevkiyatın arkasında bıraktığı veri izini de daraltmış oluyor.