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Putin: Saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırısının ardından açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı en sert biçimde kınadıklarını vurguladı.

Putin: Saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz
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ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırısının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamada bulundu.

Rus yayın kuruluşu Sputnik'te yer alan haberde Rus lider saldırıyı en sert biçimde kınadıklarını vurguladı.

Saldırıyı terörle mücadele ön safta yer alan egemen bir devlete yönelik saldırganlık eylemi olarak niteleyen Putin, saldırının tüm uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde yıkıcı etki yaratacağının altını çizdi.

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