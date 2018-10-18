Putin: Teröristler bazı ABD vatandaşlarını rehin aldı
Putin, teröristlerin Fırat'ın güneyinde ABD ve Avrupa vatandaşlarını esir aldığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin güneyinde ABD ve desteklediği güçlerin kontrolündeki bölgede DEAŞ'ın etkinliğini artırdığını belirterek 700 kişiyi rehin aldığını açıkladı.
Putin, bu rehineler arasında ABD ve Avrupa vatandaşlarının olduğunu söyledi.
Putin, "Fırat'ın doğusunda ABD'nin kontrolündeki bölgede ne olduğunu kimse bilmiyor, orada hala DEAŞ güçleri var." dedi.