Putin: Ukrayna güçleri, TürkAkım boru hattını havaya uçurmayı denedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü'nde cumartesi günü meydana gelen patlamanın ardından Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantı yaptı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gibi kritik isimler toplantıda yer aldı. Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıyı, Rus istihbaratının başındaki isim olan Aleksandr Bortnikov ile değerlendirme fırsatı bulduklarını söyleyen Putin, "Adli tıp ve elde edilen diğer verilere göre patlamanın Rusya'nın sivil ve stratejik altyapısını hedef alan bir terör eylemi olduğu görülüyor. Terör eyleminin azmettiricilerinin, organizatör ve faillerin de Ukrayna istihbaratından olduğu açıktır. Kiev rejimi, uzun süredir terör yöntemleri kullanıyor. Bunlar arasında hem Ukrayna'da hem de Rusya'da kamuya mal olmuş kişilerin, gazetecilerin, bilim adamlarının öldürülmesi de var. Bunlar, 8 yıldan uzun süredir Donbass şehirlerine yönelik terörist saldırılardır." dedi.

Ukrayna istihbaratı tarafından Rusya'nın enerji altyapılarına da saldırılar planlandığını öne süren Putin, "Ukrayna istihbaratı tarafından sadece Kursk'taki nükleer santrale karşı 3 ayrı terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu 3 ayrı saldırıda aynı nokta zarar gördü. Alınan tedbirlerle bu hasarlara anında müdahale edildi ve ciddi sonuçların önüne geçildi. Ancak aralarında TürkAkım doğal gaz boru hattının bir bölümü de dahil, ülkemizin elektrik santrallerine ve gaz boru hatlarına bir dizi terör saldırısı düzenleme girişimlerinde bulunulmuştur. Bu terör saldırıları, faillerin ifadeleri ve nesnel kanıtlarla da doğrulanmıştır." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Kuzey Akım boru hattında yaşanan gaz sızıntısı ile ilgili de ABD ve Batılı ülkelerin sabotaj gerçekleştirdiğini iddia eden Putin, bu olayın da sorumlularını bildiklerini söyledi.

"Kiev’in bu eylemlerini karşılıksız bırakamazdık”

Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil birçok kente yaptıkları saldırılarla ilgili de konuşan Putin, "Kiev rejiminin eylemleri, en aşağılık terörist grupların eylemleri ile aynı seviyede. Kiev’in bu eylemlerini karşılıksız bırakamazdık. Bu sabah Savunma Bakanlığı'nın önerisi ve Rus Genelkurmay Başkanlığı'nın planlarına göre Ukrayna'nın enerji, askeri komuta ve iletişim tesislerine karşı büyük bir hava, deniz ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ateşlendi. Topraklarımıza terörist saldırılar düzenleme girişimleri devam ederse, Rusya'nın tepkileri sert olacak ve en üst düzeyde tehdit olarak kabul edilecektir." ifadelerini kullandı.

Peskov'dan açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki çok sayıda bölgeye düzenlenen füze saldırılarının “özel askeri operasyon” kapsamında yapıldığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya ile Batı arasında müzakerelerin yapılması ihtimalini Astana'da görüşebileceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’da devam eden savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Batı arasında görüşmelerin Türkiye'de yapılıp yapılmayacağına dair net bir bilginin olmadığını belirten Peskov, “Bu tür müzakerelerin yapılması ihtimalini konuşmak için, bu görüşmenin amacını ve sonucunun ne olabileceğini anlamak, sonra da karar almak lazım.” dedi.

“Putin ve Erdoğan, Türkiye’nin Rusya ve Batı arasında Ukrayna konusunda müzakerelerin yapılması ile ilgili teklifini Astana’da görüşecek mi” sorusunu yanıtlayan Peskov, “Büyük olasılıkla.” ifadesini kullandı.

Ukrayna’da bu sabah düzenlenen füze saldırılarına ilişkin de Peskov, “Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında oluyor. Elbette operasyonun önemli kısımları başkomutana bildirilmeden yürütülmüyor.” dedi. (İHA-AA)