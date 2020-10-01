Putin ve Macron'dan Dağlık Karabağ çağrısı

01 Ekim 2020

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Fransa ve Rusya, ABD ile birlikte, Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözümü için 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde kurulan Minsk üçlüsü grubunu oluşturuyor.

Minsk üçlüsü pazar gününden bu yana Azerbaycan ile Dağlık Karabağ'da onlarca kişinin öldüğü çatışmalar hakkında bir açıklamada bulunmadı ve görüşme yapmadı.

Azerbaycan'ın toprağı olan Dağlık Karabağ 1994 yılından bu yana bölgedeki etnik Ermeni nüfus tarafından yönetiliyor.

Reuters'in aktardığına göre, Macron'un makamından dünkü görüşme hakkında yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron ve Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, Minsk grubu çerçevesinde bir ateşkese ulaşmak için ortak çaba gösterilmesi gerektiği konusunda görüş belirtti." denildi. Açıklamada, "Taraflar ayrıca Türkiye'nin Dağlık Karabağ'a Suriyeli paralı askerleri göndermesi hakkında da endişelerini paylaştı." denildi.

Fransa iddiayı destekleyen herhangi bir kanıt ortaya koymadı. Kremlin'den görüşme hakkında yapılan açıklamada ise bu iddia yer almadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan dünkü yapılan açıklamada Suriyeli ve Libyalı savaşçıların Dağlık Karabağ'a gönderildiği iddia edilmişti.

Rusya'nın stratejik ortak olarak gördüğü Ermenistan'da askeri üssü bulunuyor. Fransa'nın ise Ermeni kökenli 600 bin vatandaşı bulunuyor.

Kaynak: Reuters