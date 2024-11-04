PwC: Türkiye’de internet reklamcılığı gelirleri 2028’de 2,5 milyar dolara ulaşacak

PwC, Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2024-2028 raporunu yayınladı.

Rapora göre, küresel eğlence ve medya (E&M) sektörü ekonomik zorluklara, teknolojik gelişmelere, artan coğrafi ve sektörel rekabete rağmen 2023 yılında büyümeye devam etti. Sektörün toplam geliri 2023 yılında %5’lik artışla 2,8 trilyon ABD dolarına ulaştı. Toplam 53 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre, küresel eğlence ve medya gelirlerinin 2028 yılında %3,9 yıllık bileşik büyüme oranıyla 3,4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

PwC Türkiye Eğlence ve Medya Sektörü Lideri Cenk Uslu araştırma ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“PwC'nin ülkemizi de kapsayan Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış raporu, sektörü şekillendiren trendlere mercek tutuyor. Raporun güncel sürümünde sektörün büyümeye devam ederken karşı karşıya olduğu risklere ve fırsatlara dikkat çekiliyor. Rapora göre, tüketici tercihlerindeki değişimler ve gelişmekte olan teknolojilerin etkilerine ilişkin belirsizlikler iş modellerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik arayışları hızlandırıyor. Pazardaki oyuncuların bu dönemde iş modellerini yeniden tasarlarken üretken yapay zekâ gibi teknolojilerin potansiyelini değerlendirmeleri önem taşıyor. Araştırma sektörün ülkemizdeki büyümesini de veriler eşliğinde ortaya koyuyor. Türkiye’deki internet reklamcılığının hızlı büyümesini sürdürdüğünü gösteren rapor, Türkiye yapay zekâ pazarının yapılan yatırımlarla yüksek bir gelişim ivmesi yakaladığına da işaret ediyor.”

PwC Türkiye Telekomünikasyon, Medya, Teknoloji Sektörü Lideri Serhat Onan ise şunları söyledi:

“Telekomünikasyon sektöründe tüm dünyada temel hizmetlerin kullanımı ve tüketici tarafından benimsenmesi, son yıllara kıyasla daha düşük bir oranda da olsa artmaya devam ediyor. Ancak içinde olduğumuz dönemde endüstri oyuncuları, tüketicilerin dijital ürün ve hizmetler için daha fazla ödeme yapmasını sağlamakta giderek daha fazla zorluk çektiğini de görmekteyiz. Yayıncılık dünyasında akış hizmetleri sayısı ve çeşitliliği arttıkça, bir tür pazar doygunluğu ortaya çıktı. İnternet üzerinden video hizmetlerinde küresel abonelik sayısı 2028 yılında 2,1 milyara yükselecek, ancak video aboneliği başına küresel ortalama gelir neredeyse hiç değişmeyecek. Bu da sektör için yenilikçi gelir modellerinin önemini artıracak.”

Küresel reklam gelirleri 2026'da 1 trilyon dolara ulaşacak

Küresel reklam gelirlerinin 2028 yılına kadar %6,7'lik yıllık bileşik büyüme oranına sahip olacağı tahmin ediliyor. Toplam reklam gelirlerinin ise 2026 yılında 1 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. 2028 yılı gelirlerinin ise 2020 gelirlerinin iki katına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Reklamcılığın, önümüzdeki beş yıl içinde eğlence ve medya sektöründeki toplam büyümenin %55'ini oluşturacağı tahmin ediliyor. 2023 yılında %10,1 büyüyerek 52,5 milyar dolara ulaşan internet reklamcılığı gelirlerinin, 2028 yılına kadar toplam reklam harcamalarının %77,1'ini oluşturması bekleniyor.

İnternet üzerinden video hizmetlerinde küresel abonelik sayısının 2023'teki 1,6 milyar seviyesinden 2028 yılında 2,1 milyara yükseleceği tahmin ediliyor. Abonelik başına elde edilen ortalama gelirin ise 2023’ten 2028’e olan dönemde yükselişinin sınırlı kalması bekleniyor. Bu durum, önde gelen yayıncıları iş modellerini yeniden şekillendirmeye ve aboneliklerin ötesinde yeni gelirler bulmaya yöneltiyor. Buna, reklamlı içerikle daha düşük abonelik ücret tekliflerinin sunulması, şifre paylaşımının engellenmesi, canlı etkinliklerin sunulması ve konsolidasyon odaklı seçenekler de dahil.

Canlı etkinlikler ve sinema tüm dünyada canlanıyor

Canlı müzik ve sinema gibi yüz yüze, gerçek yaşamda, teknoloji destekli deneyimler kilit büyüme alanları olmaya devam ederken, film gişe ve müzik bileti satışları 2023'te dünya çapında tüketici harcamalarındaki net artışın %38,6'sını temsil ediyor. Canlı müzik gelirleri %26 artarak toplam müzik pazarının yarısından fazlasını oluşturdu. Küresel sinema gelirlerinde, gişe rekortmeni filmlerin de etkisiyle, bir önceki yıla göre %30,4'lük artış kaydedildi.

E-sporu da içeren küresel oyun sektörü, 2023 yılında %4,6 artışla 227,6 milyar dolara ulaşan toplam geliriyle en hızlı büyüyen sektörlerden biri olmayı sürdürdü. Gelirler 2027'de 300 milyar doları aşarak 2019'daki seviyesinin neredeyse iki katına çıkma yolunda ilerliyor.

Türkiye’de internet reklamcılığından elde edilen gelir 1,5 milyar dolara ulaştı

Araştırmanın Türkiye ile ilgili öne çıkan bulgularına göre, internet reklamcılığı 2023’te de hızlı büyümesini sürdürdü. Buna göre, Türkiye'de internet reklamcılığından elde edilen toplam gelir 2023'te 1,5 milyar ABD dolarına ulaştı. Gelirlerin %9,8 yıllık bileşik büyüme oranı ile 2028'de 2,5 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Pandeminin ardından yıllık bazda büyüme güçlü olmuş ve 2022'de %30,5, 2023'te ise %22,9 olarak gerçekleşmişti. Çift haneli yıllık büyümenin 2025 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.

Türkiye’de internet reklamcılığı alanında en hızlı büyüyen segmentlere bakıldığında, ücretli arama, %11,2’lik büyüme oranı ile ilk sırada yer aldı. En hızlı büyüyen segmentler sıralamasında ücretli aramayı sırasıyla video (%10,6), diğer görüntülü reklamlar (%8,7) ve sınıflandırılmış reklamlar (%8,3) izledi. Toplam gelir açısından bakıldığında diğer görüntülü reklamlar segmenti, toplam gelirin %49,5'ini oluşturarak en büyük kategori olurken, bunu video (%26,1), ücretli arama (%23,6) ve gizli reklamlar (%0,8) takip etti.

Türkiye'nin müzik, radyo ve podcast pazarının 2022'de 95 milyon ABD doları olan toplam gelirleri ise 2023 yılında 125 milyon ABD doları seviyesine ulaştı. Toplam gelirin %7,8'lik bir yıllık bileşik büyüme oranı ile 2028'de 182 milyon ABD dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor. 2023 yılında 28 milyon ABD dolarına ulaşan canlı müzik sektör gelirlerinin, %2,5 büyüme oranı ile 2028 yılında 32 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor.