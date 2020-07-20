Qatar Airways 25 Temmuz’da Sabiha Gökçen uçuşlarına yeniden başlıyor

20 Temmuz 2020

Qatar Airways, 25 Temmuz itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarına tekrar başlayacak. Haftada üç sefer olarak planlanan uçuşlar, 1 Ağustos itibarıyla haftanın her günü Airbus 320 tipi uçaklarla yapılacak. Ödüllü havayolu şirketi böylece, İstanbul Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, Antalya ve Bodrum'a yaptığı uçuşlar ile Türkiye'de beş noktaya tekrar uçmaya başlamış olacak.

Skytrax ödüllerinde beş kez "Dünyanın En İyi Havayolu" seçilen ve pandemi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü ve IATA'nın önerdiği tüm güvenlik önlemlerini alarak dünyada uçuşlarına devam eden en büyük global havayolu şirketi olan Qatar Airways, uçuşlarını yine Skytrax ödüllerinde "Dünyanın En İyi Üçüncü Havalimanı" seçilen Doha'daki merkezi Hamad Uluslararası Havalimanı aktarmalı olarak gerçekleştirecek.

Qatar Airways, bu süreçte yolcular ve kabin ekibi için aldığı güvenlik önlemlerini de artırmaya devam ediyor. Havayolunun yolcularla kabin ekibi arasında uçuş sırasında oluşan etkileşimi en aza indirgeyen "Kişisel Koruyucu Ekipman" (KKE) kullanmaya başlamanın yanı sıra uçaklarında bakteri ve virüsleri yüzde 99.97 bloke eden endüstriyel tip HEPA filtreleri kullanıyor.

Rezervasyon kuralları da değişti

Qatar Airways yolcuları 31 Aralık 2020'ye kadar sınırsız tarih değişikliği hakkı, gidilecek asıl uçuş noktasından 5000 mil kadar uzaktaki bir noktaya ücretsiz değişiklik hakkı ve daha fazla esneklik sunuyor. Bu tarihten sonra normal bilet kurallarını uygulayacağını açıklayan havayolu ayrıca 31 Aralık 2020 tarihine kadar düzenlenen tüm biletlerin iki yıl geçerli olacağını duyurdu.

(Forex)