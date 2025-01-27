Radarda görülen ama tanımlanamayan trafik ikazı yetkilileri alarma geçirdi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan pilotlar, radarlarında görülen fakat tanımlanamayan trafik nedeniyle ilginç anlar yaşadı.

Uçağın radarındaki trafik ikazını yetkililere bildiren pilotlara, söz konusu durumun bir gemiden ya da drondan kaynaklanabileceğinin söylendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin yaptığı aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Bu ilginç anlar, anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı:

Pilot: “Son yaklaşmada 300 feetlerde bir trafik ikazı aldık, dron olabilir başka bir uçakta olabilir. Bilginize.”

Kule: “Efendim bugün sabahtan beri bütün uçaklar bu ikazı verdi. Yetkililere iletildi, denizden de aramalar yapılıyor. Ancak bir türlü bulunamadı.”

Kule: “Efendim, 2,5 saattir bununla uğraşıyoruz bizde, sizden önce de birçok trafik bunu ikaz etti, kıyı emniyetine de bildirdik. Muhtemelen deniz üzerinden bir gemiden olduğunu tahmin ediyoruz.”

Kule: “Bu arada bilginize sizden önceki trafikler, meydana yaklaşma hattında 2,5 mil civarında muhtemelen gemiden geldiğini tahmin ettikleri, bir trafik alarmı aldılar. Durumu gözlemledikten sonra rapor edebilir misiniz acaba.”

Pilot: “500 feet altımızda alçalan bir trafik görüyoruz, bizde tanımlanamayan bir trafik olarak görülüyor. Şuan 5 mil önümüzde, Şuan 5 milde bir trafik takip ediyoruz. Bir önceki uçuşumuzda da bu ikazı almıştık.“