Radyoaktif alanların kontrolden çıkarılması için yeni rapor şartları

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), radyoaktif kirliliğe maruz kalan alanlarda yürütülen çevresel iyileştirme çalışmalarına ilişkin önemli bir düzenlemeye gitti.

Kurum, bu alanların düzenleyici kontrolden çıkarılabilmesi için yetkilendirme sürecinde sunulması gereken radyolojik karakterizasyon raporlarının şekil ve kapsamını netleştirdi.

NDK'nın konuya ilişkin Kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, çevresel iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştiren ve alanın düzenleyici kontrolden çıkarılması için yetki verilen kuruluşların, NDK'ya sunacakları raporları belirlenen standartlara uygun şekilde hazırlamaları zorunlu olacak.

Belirlenen çerçevede raporlarda; ilgili mevzuat bilgileri, alana dair genel veriler, radyasyon ölçüm ve numune alma yöntemleri, radyasyon ölçümleri ile radyoaktivite analiz sonuçları, radyolojik risk değerlendirmesi, sonuç ve genel değerlendirme bölümleri ile ekler ve kaynakça yer alacak.