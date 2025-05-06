Raflarda sahte bal ve zeytinyağı alarmı! Bakanlık 30 ürünü teşhir etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı son denetim sonuçlarıyla taklit ve tağşiş yapılan bal ve zeytinyağı markalarını tek tek teşhir etti.

Mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alan ve sağlık açısından da tüketilen bal ve zeytinyağında yapılan hileler bir kez daha gözler önüne serilirken, listedeki firmaların çoğunun aynı üreticiye ait olması dikkat çekti.

Bir firmanın tam 18 ürünü listede

Vahit Yıldız Balsu isimli firma, tek başına 18 farklı bal ürünüyle "taklit veya tağşiş" listesine girdi. Ankara Akyurt’ta faaliyet gösteren firmanın “Pervari Sepeti”, “Erzincan Birlik”, “Köseoğlu Bal”, “Haskaymak”, “Abalı”, “Vitamel”, “Arıcızade”, “Beyşehir Yöresel” gibi farklı markalar altında sattığı süzme ve petekli ballarda, sahtecilik tespit edildi. Ürünlerde doğal olmayan glikoz şurubu, fruktoz katkısı gibi içerikler bulundu.

Ayrıca Aydın Köşk’te faaliyet gösteren Öztürk Gıda isimli şirketin de çiçek balında benzer bir sahtecilik tespit edildi.

Zeytinyağında tohum yağı

Bakanlığın yayımladığı listede zeytinyağlarında da sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı. Sahte ürünler İzmir ve Aydın merkezli firmalarda öne çıkarken, markaların tohum yağı karıştırılarak doğallığı bozulan zeytinyağlarını “naturel sızma” etiketiyle piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Listede yer alan bazı firmalar ve markaları şunlar:

-Hilal Hayvansal Ürünler (Ayvalık, Efes, Gerçek Gemlik markalarıyla)

-Özdeğirmenciler Gıda (Ayvalık)

-Zeynare Gıda,

-Sonkoz Yağ,

-Tuncay Eroğlu (Lüks Ayvalık),

-Nurettin Kemer (Ege Tadım)

Ürünlerin bazılarında tohum yağı karıştırıldığı bazılarında da daha düşük kaliteli yağlarla seyreltme yapıldığı belirlenirken, bakanlığın 5 Mayıs tarihli Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesinde de Seçil Yağ Gıda Tarım İnşaat Petrol Ürünlerinakliye İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin SEÇTAT marka yemeklik karışım yağında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulundu.