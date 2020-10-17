Rahmi Koç COVID-19'a yakalandı, hastaneden sağlık durumuyla ilgili açıklama
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un COVID-19 testi pozitif çıktı. Hastaneden yapılan açıklamada, Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un yeni tip koronavirüs (COVİD-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Amerikan Hastanesi’nde gözetim altında tutulan Koç’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Koç'un 9 Ekim'deki doğum günü için düzenlenen organizasyonda koronavirüs kaptığı iddia edildi.
Hastaneden açıklama
Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 16 Ekim 2020 tarihinde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi’ne başvurmuştur. Yapılan incelemede COVID-19 testi pozitif bulunmuştur. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedbir amaçlı izlenmektedir." denildi.