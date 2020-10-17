Rahmi Koç COVID-19'a yakalandı iddiası
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi.
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un yeni tip koronavirüs (COVİD-19) testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Amerikan Hastanesi’nde gözetim altında tutulan Koç’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
9 Ekim'deki doğum günü için düzenlenen organizasyonda koronavirüs kaptığı iddia edilen Rahmi Koç’un doktorlarının gün içerisinde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.