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Rahmi Koç COVID-19'a yakalandı iddiası

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi.

Rahmi Koç COVID-19'a yakalandı iddiası
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Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un yeni tip koronavirüs (COVİD-19) testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Amerikan Hastanesi’nde gözetim altında tutulan Koç’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

9 Ekim'deki doğum günü için düzenlenen organizasyonda koronavirüs kaptığı iddia edilen Rahmi Koç’un doktorlarının gün içerisinde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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