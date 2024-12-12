Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın sahibi Prof. Dr. Mete Atatüre oldu

Koç Üniversitesi'nin Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın bu yılki sahibi Prof. Dr. Mete Atatüre oldu. Türkiye'nin yetiştirdiği, yurt içinde veya yurt dışında evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmuş, henüz 50 yaşını tamamlamamış, başarılı ve öncü bilim insanlarına takdim edilen madalya, İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikle Atatüre'ye takdim edildi.

Kuantum optiği ve kuantum teknolojileri alanında sunduğu öncü çalışmalarıyla kuantum sistemlerinin temel prensiplerinin anlaşılmasına ve bu alandaki bilgi birikiminin derinleşmesine sağladığı olağanüstü katkıları dolayısıyla madalyaya layık görülen Atatüre, 2007'de katıldığı Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Cavendish Laboratuvarı'nın 2023'ten beri başkanlığını yürütüyor.

"Türkiye'yi başarılarıyla tüm dünyaya tanıttı"

Etkinlikte konuşan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, Türkiye'den çıkmış önemli bilim insanlarının dünya çapında tanınan çalışmalarının Türkiye'de de tanınmasını hedeflediklerini vurguladı ve ekledi: "Bu yıl, kuantum teknolojileri ve ağları alanında gerçekleştirdiği çığır açıcı araştırmalarıyla öne çıkan bir bilim insanını ağırlıyoruz. Bu araştırmalar, yalnızca veri güvenliğini artırmakla kalmayıp sağlık ve enerji gibi kritik alanlarda da dönüşüm yaratma potansiyeline sahip. 2024 Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası'nın sahibi, Prof. Dr. Mete Atatüre'yi kutluyorum ve bu madalya vesilesi ile Mete'nin çalışmalarının Türkiye'de daha da fazla tanınmasını ve kendisinin Koç Üniversitesi ile güçlü bir bağ kurmasını diliyorum. Mete'ye bundan sonraki çalışmalarında da başarılar."

"Akademik hayata ilginin artması en büyük ödül"

Prof. Dr. Mete Atatüre gerçekleştirdiği araştırmaların ödüllendirilmesinin, özellikle ödülün Türkiye'den gelmesinin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu dile getirdi ve "Bu vesileyle bir öğrenci daha bilime ilgi duysa, toplumun farklı kesimleri bilimi hayatlarına daha çok alsa, bilime saygı artsa, akademik hayata ilgi artsa benim için zaten en büyük ödül bu olur. Bu akşam burada olmamız aynı zamanda Türkiye'de bilimin kutlanması anlamına da geliyor. Buna önayak olduğunuz için çok şok teşekkür ederim. Bu kapsamda beni bu Bilim Madalyası'na layık gördükleri için sayın Rahmi Koç'a, ailesine ve Koç Üniversitesine içtenlikle teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.