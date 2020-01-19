Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı
Ankara Kocatepe Camii'nde Rahşan Ecevit için cenaze töreni düzenlendi. Rahşan Ecevit 14 yıl sonra Devlet Mezarlığı'nda eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedildi. Törene katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Onların bıraktığı ilkeler bugün de sürdürmeye çalıştığımız ilkelerdir'' dedi.
Cuma akşamı, tedavi gördüğü GATA'da yaşamını yitiren Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı.
Rahşan Ecevit için Kocatepe Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Rahşan Ecevit 14 yıl sonra Devlet Mezarlığı'nda eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedildi. Rahşan Ecevit'in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi.
Demokratik Sol Parti Eski Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP eski yöneticileri olmak üzere, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce ve CHP milletvekilleri de cenaze törenine katıldı.
Rahşan Ecevit'in cenazesine katılan Kılıçdaroğlu, "Onların bıraktığı ilkeler bugün de sürdürmeye çalıştığımız ilkelerdir" ifadelerini kullandı.
Rahşan Ecevit Türk siyasi hayatının önemli kadın aktörlerinden biriydi. 1980 darbesinin ardından Bülent Ecevit'e siyaset yasağı getirilince Demokratik Sol Parti'yi kurdu ve ilk genel başkanı oldu. Yasak kalkınca Bülent Ecevit'e genel başkanlığı bıraktı ama her zaman siyaset sahnesinde yer aldı.