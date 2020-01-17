Rahşan Ecevit vefat etti

17 Ocak 2020

Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi, Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 97 yaşında hayatını kaybetti.

26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı.

Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 21.10'da yaşamını yitirdi.

Rahşan Ecevit, 1923 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Rahşan Ecevit; ressam, yazar ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıydı.

Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıkladı.

Torun: Rahşan Ecevit'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Büyük devlet adamı Bülent Ecevit'in sevgili eşi, sırdaşı, yol arkadaşı Rahşan Ecevit'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Torun, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine Twitter'dan açıklamada bulundu.

Bülent Ecevit ile Rahşan Ecevit'in fotoğrafını paylaşan Seyit Torun, "Büyük devlet adamı Bülent Ecevit’in sevgili eşi, sırdaşı, yol arkadaşı Rahşan Ecevit’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ruhun şad, mekanın cennet olsun." ifadesini kullandı.

Halıcı: Acımız çok büyük

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, Rahşan Ecevit'in bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi gördüğünü ve saat 21.20 sularında hayatını kaybettiğini aktardı.

"Acımız çok büyük" diyen Halıcı, defin işlemleriyle ilgili girişimlere başladıklarını ancak henüz cenazenin nerede toprağa verileceğinin netleşmediğini belirtti.

Bu arada vefat haberi üzerine çok sayıda CHP'li milletvekili ve yönetici başsağlığı mesajı yayımladı.