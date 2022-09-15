Raif Türk İlkokulu’nda ders zili çaldı

Mahir SOLMAZ/DİYARBAKIR

Merkez Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi’nde 11 bin metrekarelik bir alanda inşaatına geçen yıl başlanan Raif Türk İlkokulu, 9 aylık gibi kısa bir sürede tamamlandı. 32 derslik ve 9 atölyeden oluşan; içerisinde konferans salonu, kütüphane, mescidi, spor salonu ve sosyal alanları bulunan okulun açılışında konuşan Diyarbakır’ın sevilen iş insanı Raif Türk, “Sevgili çocuklarımıza özenle tasarladığımız tam teşekküllü bir okul sunuyoruz. Ülkemizin geleceğine göz nuru ve alın teri ile katkı yapacak evlatlarımızı daha iyi yetiştirmek için bir destek de biz sunmuş oluyoruz” dedi.

“Eğitimin önemini anlayan bir babanın evladıyım”

Eğitimin öneminden söz ederek, geçmişte de kendisinin öğretmenlik yaptığını ifade eden Türk, “Eğitimin amacı bilgili, insanlık değerlerine duyarlı ve üretken insan yetiştirmektir. Çok şanslıyım ki, okul ve eğitimin önemini çok iyi anlayan bir babanın evladıyım. 1948 yılında köyümüze okul yapılacağı haberi üzerine babam okul yerleşkesi için bağından arazı bağışlamış. Bu gururu yaşayarak büyüdüm. Bugün daha iyi imkânlarım var ve kurucusu olduğum, oğlum Aziz Erman’ın Başkanlığını yaptığı Dimin A.Ş. yönetimi de bana bugün birlikte yaşadığımız bu sevinci tattırdı. Huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum. Hayatımda yaptığım ve çoğu dostumun başarı diye övdüğü hiç ama hiçbir şey bu okulu çocuklarımıza kazandırmak kadar engin bir coşku vermedi bana. Çünkü çocuklarımız ve ülkemizin bütün çocukları bizim çocuklarımızdır ve aynı zamanda geleceğimizdir. Tadını ilk gençliğimde Dicle İlköğretmen Okulunda tattığım ve bugüne kadar hiç unutmadığım öğretmenlik aşkı bana bunu böyle cesaretle yüreğim taşarak söyletiyor. Dileğim bu okulda ve bütün okullarımızda nice bilinçli, üretken ve barışçı bireylerin yetişmesidir. Elbette böyle bir nesil genç öğretmen kardeşlerimizin ve onlara destek veren eğitim yöneticilerin eseri olacaktır” dedi.

Vali Su: Eğitimde önemli hizmetleri hayata geçiriyoruz

İş dünyası ile kent protokolünü buluşturan açılış töreninde konuşan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, eğitim yuvasını kente kazandıran Raif Türk ve ailesine teşekkür ederek, “Çocuklarımız inşallah burada güzel bir ortamda, öğretmenlerimizle beraber, velilerimizle beraber eğitimi en güzel şekilde sürdürecekler. Malumunuz her şeyin başı dünyada da ifade edildiği gibi eğitimdir” dedi. Siyaset ve iş dünyasından birçok ismin bir araya geldiği açılışta Vali Su, iş insanı Raif Türk’e onur belgesi takdim etti.

Diyarbakırlı iş insanı Raif Türk adına DİMİN Madencilik tarafından 35 milyon liraya yaptırılan ilkokulun açılış töreninde kent protokolü ve iş dünyası bir araya geldi. 9 ayda tamamlanan okulda öğrenciler için spor salonu ve sosyal alanlar da yer alıyor.