Rakı fiyatlarına zam! (2025 güncel Beylerbeyi rakı fiyatları)

2025 yılına girilmesiyle birlikte alkollü içecek fiyatlarında yeni zam dalgası başladı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yüzde 7,56’lık bir artış yapıldı. Bu artış, özellikle alkollü içecek fiyatlarını doğrudan etkiledi. Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası zamlanan rakı fiyatları, hem üreticiler hem de tüketiciler üzerinde ekonomik baskı oluşturuyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Beylerbeyi rakı grubundaki fiyat değişimlerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Beylerbeyi rakı zammı

* 50’lik rakılar 859 TL, 925 TL ve 1080 TL arasında değişiyor.

* 70’lik rakılar 1119 TL, 1195 TL ve 1400 TL fiyatlarla satışa sunuluyor.

* 100’lük rakılarda fiyatlar 1375 TL, 1495 TL ve 1795 TL olarak belirlendi.