Rakıya zam geldi!
Sigara zammının ardından bir zam da alkollü içkilere geldi. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından duyurdu.
Haber Merkezi
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Sigara zammının ardından bir zam da alkollü içkilere geldi. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından duyurdu.
Dündar paylaşımında "Mey gurubu yeni rakıya #ZamGeldi" ifadelerini kullandı. TBYD Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca zamlı fiyat listesini de paylaştı.
Mey gurubu yeni rakıya #ZamGeldi maliyet zamı pic.twitter.com/92c3xC9CLD— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) October 2, 2023