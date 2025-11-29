Ramazan 2026 ne zaman başlıyor? Ramazan ayı hangi ayda?

İslam dünyasında sabır, ibadet ve arınma ayı olarak bilinen Ramazan'ın 2026 yılı başlangıcı tarihi yeni yıl yaklaşırken sıkça araştırılıyor. Her yıl farklı bir zamana denk gelen mübarek ayın tarihlerini öğrenmek isteyenler "Ramazan 2026 ne zaman başlıyor" sorusuna ağırlık vermiş durumda... İşte Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı Ramazan ayı başlangıç tarihi...

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.

Ramazan Bayramı 2026

2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:

19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü