Ramazan Ayı 2025: Ramazan Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç ve İlk Teravih Ne Zaman?

11 ayın sultanı kabul edilen Ramazan ayına artık çok az kaldı. Dünyanın dört bir yanından Müslüman yılın ilk orucunu tutacağı günü iple çekiyor. Peki bu yıl Ramazan ayı ne zamana denk geliyor? İlk oruç ne zaman tutulacak, ilk teravih ne zaman kılınacak? Ramazan Bayramı hangi günlere denk gelecek? İşte detaylar...

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Bu yıl Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 24 Şubat 2025 tarihi itibarıyla da Ramazan ayının başlamasına beş gün kaldı.

Ramazan ayının bitişi ise 29 Mart 2025 Cumartesi gününe denk geliyor.

İlk teravih namazı ne zaman?

Bu yılın ilk teravih namazı, ilk iftardan bir gece önce kılınacak.

Teravih namazı, 28 Şubat Cuma günü yatsı ezanının ardından camilerde ihva edilecek.

Sahura ne zaman kalkılacak?

Milyonlarca Müslüman, Ramazan ayı oruçlarını tutmak için bu yıl 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak.

Ramazan Bayramı başlagıcı

Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak. Üç gün süren bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü ise sona erecek.

Bu yıl, Arefe günü 29 Mart Cumartesiye denk geliyor.