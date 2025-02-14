Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak? 2025 Ramazan Bayramı Tarihleri

Müslüman alemi için önemli aylardan olan üç aylara girilmesiyle birlikte Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Üç aylar, 1 Ocak 2025 tarihinde başladı. Recep, Şaban ayının ardından en son Ramazan ayı idrak edilecek.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte İslam alemi oruçlarını tutmaya başlayacak. Peki 2025 yılında Ramazan ayı ne zamana denk geliyor? Sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayı 1 Mart'ta başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak.

Müslümanlar, oruçlarını tutmak için 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayacan gece sahura kalkacak. Ramazan ayının ilk orucu 1 Mart 2025 tarihinde tutulacak.

"Bin aydan daha hayırlı" kabul edilen Kadir Gecesi ise 26 Mart 2025 Çarşambaya denk geliyor.

Ramazan Bayramı ne zaman?

2025 yılında Ramazan Bayramı'nın Arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe denk gelecek. Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlıyor. Üç gün süren bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü ise sona erecek.