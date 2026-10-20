Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2027 Ramazan ayı başlangıç tarihi...

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İslam alemi Ramazan ayını deyim yerindeyse dört gözle bekliyor. Dünya genelinde milyarlar oruç tutmak için sabırsızlanırken ülkemizde de vatandaşlar net tarihi öğrenmek için "Ramazan ayı ne zaman başlıyor" diye soruyor.

2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre 2027 Ramazan ayı 8 Şubat'ta başlayacak. Kadir Gecesi ise 5 Mart 2027'de idrak edilecek.

2027 Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 9 Mart S027 Salı.