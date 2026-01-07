Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?
İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Ramazan ayı için heyecan her geçen gün artıyor. Üç aylarla birlikte araştırmalar iyice artıyor. Oruç ibadetinin başlayacağı ilk gün, milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu süreçte “Ramazan ayı ne zaman başlıyor” sorusu yoğunlaşıyor.
Üç ayların başlamasıyla birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi yeniden gündeme geldi. İlk oruç için hazırlık yapan Müslümanlar, takvimlere odaklanmış durumda. Manevi iklimin en yoğun yaşandığı dönemlerden biri olan Ramazan ayı büyük bir özlemle bekleniyor. Bu nedenle “Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak” soruları sıkça soruluyor.
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü