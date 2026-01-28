Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahur ve oruç hangi tarihte?
İslam alemi Ramazan ayına hazırlanıyor. Sabır, paylaşma ve nefis terbiyesini öne çıkaran bu mübarek ayın tarihleri sıkça araştırılıyor. İlk sahur ve oruç için sabırsızlanan Müslümanlar günler ilerledikçe "Ramazan ayı ne zaman başlıyor" sorusuna cevap arıyor.
Yardımlaşmayı, dayanışmayı, toplumsal birlikteliği pekiştiren 11 ayın sultanı için sayılı haftalar kaldı. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği en hayırlı ay olan Ramazan ayı heyecanla bekleniyor. Tam tarih konusunda bilgi almak isteyenler "Ramazan ayı ne zaman başlıyor" sorusunu yöneltiyor.
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü