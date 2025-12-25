Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı hangi gün?
Üç aylar başladı ve bugün de Regaib Kandili... Kandil gecesi vesilesiyle Ramazan ayının başlangıç tarihi de merak konusu... İslam alemi 11 Ayın Sultanı'nı heyecanla beklerken "Ramazan ayı ne zaman başlıyor" sorusu da hız kazanmış durumda...
İslam alemi Regaib Kandili'ni bu gece idrak edecek. Bu gece dualar, ibadetler eksik olmayacak. Üç ayların en önemli ayı olan Ramazan ayı da sabırsızlıkla bekleniyor. Binlerce kişi tam tarihi öğrenmek adına "Ramazan ayı ne zaman başlıyor" sorusunu yöneltiyor.
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü