RAMAZAN AYI TARİHİ 2026: Ramazan ayı bu yıl ne zaman başlıyor?

2026 Ramazan ayı için geri sayım hızlandı. Manevi atmosferiyle milyonlarca kişiyi bir araya getiren bu mübarek ayın yaklaşmasıyla birlikte gözler takvimlere çevrildi. Oruç ibadetini yerine getirecek Müslümanlar sık sık "Ramazan ayı bu yıl ne zaman başlıyor" diye soruyor.

2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart'a kadar devam edecek. 2026'da ramazan ayı 29 gün sürecek.

Ramazan Bayramı 2026

2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:

19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü