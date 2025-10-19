Ramazan ayı tarihi: Mübarek üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili ne zaman?

İslam alemi için büyük anlam taşıyan üç aylar yaklaşırken, milyonlarca kişi bu hayırlı ayların tarihini öğrenmeye çalışıyor. Her yıl farklı tarihlerde idrak edilen bu manevi dönemde Müslümanlar bolca ibadet edip Allah'tan af dileyecekler. Peki, mübarek üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili ne zaman?

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Manevi yoğunluğun artırıldığı, duaların kabulüne vesile olan üç aylar 21 Aralık 2025 yılında başlayacak.

Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek?

Mübarek 3 ayların başlangıcını temsil eden Regaib Kandili ise 25 Arlık 2025'te idrak edilecek.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Kur'an-ı Kerim'in indiği içinde bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.