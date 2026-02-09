Ramazan ayına kaç gün kaldı? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi tarihte?

Şubat ayında Ramazan ayı başlıyor. En hayırlı ay için geri sayım sürerken sahur, iftar saatleri de merak edilmeye başlandı. Mübarek aya sayılı günler kala "Ramazan ayı ne zaman başlıyor" sorusu sıklaşıyor.

2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart'a kadar devam edecek. 2026'da ramazan ayı 29 gün sürecek.

Ramazan Bayramı 2026

2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:

19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü