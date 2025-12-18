RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ: 2026'da Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Üç aylar yaklaşırken en çok konuşulan konuların başında başlangıç tarihi geliyor. İslam dünyasında büyük bir manevi anlam taşıyan bu ay için geri sayım başladı. İlk oruç ve ilk sahur günüyle ilgili aramalar her geçen gün artıyor. 2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Takvimler ilerlerken Ramazan ayı heyecanı her geçen gün artıyor. Oruç ibadetini yerine getirecek milyonlar, ilk sahurun hangi gece yapılacağını merak ediyor. Manevi hazırlıkların hız kazandığı bu dönemde gözler tarihe çevrilmiş durumda. Günler ilerledikçe "2026'da Ramazan ayı ne zaman başlıyor" sorusuna yanıt aranıyor.
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü