Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? Bayramda tam kapanma olacak mı?

Ramazan ayı geçilirken, Ramazan Bayramı için sayılı günler kaldı. Ramazan ayına vaka sayıları nedeniyle kabine toplantısında kısmi kapanma kararı alınmasının ardından kalan günlerdeki uygulamanın nasıl olacağı ve Ramazan Bayramı tatilinde hangi tedbirlerin uygulanacağı merak ediliyor.

Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak

Bayram öncesinde en çok merak edilen soruların başında, "Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak" geliyor. 12 Mayıs 2021 tarihi arefe günü olurken, Ramazan Bayramı 13, 14 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerinde kutlanacak. Ramazan Bayramı tatiline dair detaylı açıklamanın kabine toplantısının ardından yapılacağı düşünülüyor.

Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Vatandaşlar bayramda sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam edileceği düşünülürken, kısıtlamanın arefe günü ile birlikte 5 gün süreceği düşünülüyor. Ayrıca kabine toplantısında Ramazan Bayramı'nı da içine alan 3 haftalık bir kapanma sürecinin ele alınacağı tahmin ediliyor.

Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Daha önce bayram ikramiyeleri konusunda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram ikramiyelerinin mayıs ayında yatırılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca bayram ikramiyelerine enflasyon oranına göre zam yapılacağını ancak zam oranının henüz kesinleşmediğini duyurdu.