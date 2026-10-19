Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2027 bayram tarihleri...
2027 yılı yaklaşırken bayram tarihleri araması da hız kazanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimi merak edilirken bilgiye ulaşmaya çalışanlar "Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman" diye soruyor.
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Bayram tarihleri araması sıklaşıyor. Hem manevi iklimi yaşamak isteyenler hem de plan yapacaklar tarihlere odaklanmış durumda... Gün geçtikçe "Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman" sorusu artıyor.
2027 Ramazan Bayramı tarihleri
Arefe Günü: 8 Mart 2027 Pazartesi (Yarım gün)
1. Gün: 9 Mart 2027 Salı
2. Gün: 10 Mart 2027 Çarşamba
3. Gün: 11 Mart 2027 Perşembe
2027 Kurban Bayramı tarihleri
Arefe Günü: 15 Mayıs 2027 Cumartesi (Yarım gün)
1. Gün: 16 Mayıs 2027 Pazar
2. Gün: 17 Mayıs 2027 Pazartesi
3. Gün: 18 Mayıs 2027 Salı
4. Gün: 19 Mayıs 2027 Çarşamba
Kaynak: HABER MERKEZİ