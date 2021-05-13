Ramazan Bayramı kutlanıyor

Türkiye genelinde Ramazan Bayramı namazı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kılındı.

Ankara'da Kocatepe ve Hacı Bayram Veli Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kılındı.

Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için evlerine yürüme mesafesinde olan camilere gitti.

Cami içinde ve avluda seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, bayram namazını kıldı.



Hutbede İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulması dilendi.

Cemaate COVID-19 tedbirlerine uyulması, bayram ziyaretlerinin yapılmaması uyarılarında da bulunuldu.

Namazın ardından cemaat sosyal mesafe kurallarına uyarak camiden ayrıldı.

Trakya'da Ramazan Bayramı coşkusu

Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi ve selatin camileri doldurdu.

Vatandaşlar camilerde koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli saf tuttu.

Vaazın ardından salgın tedbirleri kapsamında bayram namazı kılındı. Bazı vatandaşlar caminin avlusunda ve bahçesinde de namazını eda etti.

Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu. Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeli saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı. Hutbe ve duanın ardından vatandaşlar namaz kıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da vatandaşlar bayram namazı dolayısıyla tarihi Rüstempaşa Cami ve diğer camileri doldurdu.

Vatandaşlar evlerden getirdikleri seccadelerle, sosyal mesafe kuralına uyarak saf düzeni aldı. Bazı vatandaşlar namazını cami avlusunda kıldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı kılındı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar bayram namazını, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Adana'da, bayram namazını kılmak için seccadeleriyle Sabancı Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.

Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, bayram namazını kılmak için sabahın ilk ışıklarıyla Türkiye'nin en büyük camilerinden merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.

Çok sayıda kişinin katıldığı namazda caminin tamamına yakını dolarken bazı vatandaşlar iç avluda saf tuttu.

Vaazının ardından dua eden vatandaşlar, bayram namazını kıldı ve salavat getirdi.

Hatay

Hatay'da vatandaşlar bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin vaazının ardından vatandaşlar iç ve dış avlularda yerlere serilen hasırlar ve beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde bayram namazını kılarak dualar etti.

Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşlar bayram namazı için tarihi Envar-ül Hamit Camisi'nde bir araya geldi.

Bayram amazı, cami avlusunda COVID-19 tedbirleri alınarak kılındı.

İç Anadolu'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

Sivas, Kayseri, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ve Nevşehir'de, Ramazan Bayramı namazı camilerde eda edildi.

Sivas'ta, tarihi Kale Camisi'ne gelenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Bazı vatandaşların cami dışına serdikleri seccadeler üzerinde namaz kıldıkları görüldü.

Bayram namazında İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıların son bulması için dua edildi.

Kayseri

Kayseri'de tarihi Hunat Camii'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak yanlarında getirdikleri seccadelerinde kıldı.

İl Müftüsü Şahin Güven'in vaaz ettiği Hunat Cami'nde namaz öncesi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıların son bulması için dua edildi.

Namaz sonrası vatandaşlar COVID-19 tedbirleri kapsamında cami içerisinde uzaktan selamlaşıp bayramlaşarak camiden ayrıldı.

Niğde

Niğde'de El Kuddüs Camisi'ne gelen vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını COVID-19 tedbirlerine uyarak eda etti.

Seccadesini getiren bazı vatandaşlar, caminin dışında namazlarını kıldı.

Bayram namazından sonra okunan hutbede, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulması için dua edildi.

Yozgat

Yozgat'ta da vatandaşlar Çapanoğlu Büyük Camisi'nde bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak yanlarında getirdikleri seccadeleri üzerinde kıldı.

Namaz sonunda İsrail'in Filistinli Müslümanlara yaptığı saldırıların ve COVID-19 salgınının son bulması için dua edildi.

Kırşehir

Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi ve Ahi Evran camilerine gelen vatandaşlar COVID-19 tedbirlerine uyarak bayram namazlarını kıldı.

Vatandaşlar, cami çıkışında sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı.

Camilerdeki hutbe ve vaazlarda, COVID-19 salgını nedeniyle bayram ziyaretleri yerine iletişim araçlarıyla bayramlaşılması uyarılarında bulunuldu.

Nevşehir

Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar Nevşehir'de ikametlerine en yakın camilere gitti.

Seccadeleriyle camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak maskeli şekilde saf tuttu.

Bahçelievler Camisi'nde vaazın ardından bayram namazı kılındı, dua edildi.