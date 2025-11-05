Ramazan Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı hangi tarihte? İşte 2026 bayram tarihleri...
2026 yılı yaklaşırken vatandaşlar yeni senenin dini günlerini araştırmaya başladı. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri merak konusu haline geldi. Tarih bilgisini teyit etmek isteyenler "Ramazan Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı hangi tarihte" sorusuna cevap arıyor.
Yeni yıla kısa bir süre kala bayram tarihleri vatandaşların gündemine girdi. 2026’da Ramazan ve Kurban Bayramı’nın hangi tarihlere denk geleceği yoğun şekilde araştırılıyor. Hem tatil planı yapacaklar hem de bayram coşkusunu bir an evvel yaşamak isteyenler "Ramazan Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı hangi tarihte" diye soruyor.
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü
Kurban Bayramı 2026
2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü