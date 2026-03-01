Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Ramazan Bayramı 20 Mart'ta kutlanacak. Mart ayına giriş yaptık ve bayram tatili süresi sıkça araştırılıyor. Bayrama sayılı günler kala gözler hükümetin açıklamasına çevrilmişken "Bayram tatili 9 gün olacak mı" sorusu sıkça geliyor.
Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu... Tatil planı yapmak isteyenler açıklamaları dikkatle takip ediyor. Binlerce kişi her gün "Bayram tatili 9 gün olacak mı" sorusunu yöneltiyor.
Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi, uzun tatil beklentilerini zayıflattı. Bu nedenle kamuoyunda 9 günlük bayram tatili ihtimali düşük görülüyor. Nihai kararı ise hükümet verecek.
Ramazan Bayramı 2026
19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü