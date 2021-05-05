Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı için sayılı günler kaldı. Kamuda çalışan vatandaşlar bu süreçte, Bayram tatili kaç gün olacak, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Covid-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler” adlı genelgeye göre vaka sayısının artışının engellenmesine yönelik alınan tedbirlere göre kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi uygulamalara gidilecek.

Genelgede Covid-19'un yayılımının en aza indirilmesi amacıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği hatırlatıldı.

Genelgede, 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle; sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere; hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Böylece kamu için bayram tatili 9 gün oldu.