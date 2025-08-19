Ramazan Bayramı ve Kurban bayramı ne zaman? İşte 2026 bayram tarihleri...
Ramazan ve Kurban Bayramı'nın kutlama tarihi, tüm İslam alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Mübarek günlerin takvimdeki yerini öğrenmek isteyenler, "Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı hangi tarihlerde" sorusuna yanıt arıyor. İşte gelecek yılın bayram tarihleri...
İslam dünyasının en büyük ve en anlamlı bayramları olan Ramazan ve Kurban Bayramı için uzun bir süre var. Milyonlarca Müslüman, şimdiden bayram tarihlerini araştırmaya başladı. Bayram coşkusu için sabırsızlananlar "Bayramlar ne zaman?" sorusunu sıklaştırıyor.
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü
Kurban Bayramı 2026
2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü