Ramazan Bayramı'na ne kadar, kaç gün kaldı? Arefe günü tatil mi? Bayram kaç gün sürecek?

Ramazan ayı 28 Şubat’ı 1 Mart’a başlayan gece yapılan sahurla başlarken, milyonlarca Müslüman 1 Mart’ta ilk orucunu tuttu.

Bugün 22’nci günü idrak edilen Ramazan ayının son günü 29 Mart cumartesi. Bayram öncesi tatil planı yapanlar ile devlet kapısında işi olan vatandaşlar arefe gününün ne zaman olduğunu merak ediyor? Ayrıca arefe günü tatil mi sorusu Google’e en çok yanıt aranan sorular arasında..

Banka, noter için son mesai günü...

2025 Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart cumartesi günü. Arefe cumartesi gününe denk geldiği içim kamu, kurum ve kuruluşları kapalı olarak.

Arefe hafta içine denk geldiğinde kamuda yarım günü mesai olacaktı. Bu nedenle banka ve noter gibi kuruluşlar için bayram öncesi son mesai gün 28 Mart cuma günü olacak.

Bayram ise 30 Mart pazar günü başlıyor. Ramazan Bayramı üç gün sürüyor. Bayramın ilk günü 30 Mart pazar, ikinci günü 31 Mart pazartesi, üşüncü günü ise 1 Nisan salı.