Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? 9 günlük tatilde yağmur uyarısı! (Ramazan Bayramı hava durumu 2025)

Ramazan Bayramı tatiline sayılı günler kala, tatil planı yapan milyonlarca kişi hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) gelen açıklamaya göre, 9 günlük bayram tatili süresince yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Bayram tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar günü başlayacak ve kamu çalışanları için ilan edilen idari izinle birlikte tatil 7 Nisan Pazartesi günü sona erecek. 9 gün sürecek bu uzun tatilde, hava koşulları birçok bölgede yağışlı geçecek.

9 gün boyunca aralıklı sağanak yağış bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, “Arife gününden itibaren 9 gün boyunca yurdun tamamında aralıklarla gök gürültülü yağış bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Yağışlar özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da zaman zaman kuvvetli olacak. İç Anadolu ile Karadeniz’in kıyı kesimlerinde ise daha hafif geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Bayram tatili süresince hava sıcaklıklarında 3-4 derecelik bir düşüş yaşanacak. Ancak buna rağmen sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek.

Önümüzdeki 3 gün boyunca kuvvetli rüzgar bekleniyor

Cengiz Çelik, yarından itibaren 3 gün boyunca kuvvetli rüzgar beklendiğini ifade etti. “Yarın ve cumartesi günleri batı, iç bölgelerin tamamında güneyli yönlerden rüzgarın etkisini artırmasını bekliyoruz. Pazar günü ise doğu bölgelerinde güneyli yönlerden rüzgar beklentimiz var” dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl?

Türkiye’nin üç büyükşehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir’de Ramazan Bayramı boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara’da yağışların özellikle akşam saatlerinde etkili olacağı belirtilirken, İzmir’de cumartesi günü yağışın kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı. Çelik, “Yağış anında dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmak gerekiyor” diyerek vatandaşları uyardı.

3 büyükşehirde bayramda sıcaklıklar nasıl olacak?

Arife gününden itibaren sıcaklıkların İstanbul ve Ankara’da 18-20 derece, İzmir’de ise 19-21 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.