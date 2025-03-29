Ramazan Bayramı'nda köprüler, otoyollar ve toplu taşımada ücretsiz hizmet başladı

Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki köprüler ve otoyollar, vatandaşların ücretsiz kullanımına açıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, KGM'ye ait olan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyollar, 30 Mart Pazar günü itibariyle ücretsiz hizmete başladı ve bu uygulama 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar geçerli olacak.

Buna ek olarak, şehir içi toplu taşıma hizmetleri de bayram süresince ücretsiz olacak. Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı dahil olmak üzere belediyeler tarafından sağlanan toplu taşıma hizmetlerinden, 30 Mart Pazar saat 00.00'dan başlayarak 1 Nisan Salı günü sonuna kadar vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.

Yap-işlet-devret projeleri kapsamında olan bazı geçişler bu ücretsiz hizmet uygulamasından hariç tutuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramı'nda ücretsiz ulaşım müjdesi, milletimize bayram hediyesi. Bayramda sevdiklerinize güvenle kavuşun diye, biz görevdeyiz" ifadelerini kullandı.