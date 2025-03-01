Ramazan tebriği krizi sonrası Zorlu CEO’su Cem Köksal hakkında soruşturma

Vestel’in CEO’su Ergün Güler, 28 Şubat’ta çalışanlara bir mail atarak ramazan aylarını tebrik etmiş, bunun üzerine Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, holdingin dini konulara bağımsız durduğunu ve bu tür mesajların kurumsal olarak paylaşılmasının doğru olmadığını ifade etmişti.

Söz konusu gelişmeler üzerine açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamada bulundu: "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan Zorlu Holding Ceo’su Cem Köksal isimli şahıs hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme (TCK md. 115)” suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."