Ramazan tebriği krizi yaşanmıştı: Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal beraat etti

Ramazan ayının kutlanmaması yönünde mail attığı iddiasıyla başlayan mahkeme sürecinde Zorlu Holding'in eski CEO’su Cem Köksal bugün hakim karşısına çıktı.

Hakkında "Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen Cem Köksal bugün hakim karşısına çıktı. Köksal'ın davanın ilk celsesinde beraat ettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Vestel’in CEO’su Ergün Güler, 28 Şubat’ta çalışanlara bir mail atarak ramazan aylarını tebrik etmişti.

Bunun üzerine Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, holdingin dini konulara bağımsız durduğunu ve bu tür mesajların kurumsal olarak paylaşılmasının doğru olmadığını ifade etmişti.

Yaşanan bu olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Köksal hakkında resen soruşturma başlatmıştı.