Randevulaşarak kavgaya giden Denizlili 19 yaşındaki Alperen Karaca bıçaklanarak hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, gençler arasında "kız meselesi" yüzünden yaşanan sözlü tartışma kanlı bitti. Telefonda konuşarak buluşma kararı alan taraflar, Çamlık Parkı’nda bir araya geldi. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle birlikte, olay yerine bıçakla gelen Enes Ali H. (19), Alperen Karaca’yı bıçakladıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Alperen Karaca, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karaca'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda zanlı Enes Ali H. ve kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Kaçan şüphelilerin bulunması için bölgede güvenlik kameraları incelenirken, polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.