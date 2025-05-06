RAPÇİ LVBEL C5 KİMDİR? Lvbel C5'in gerçek adı ne? Süleyman Burak Bodur kaç yaşında, sevgilisi kim?

Havhavhav şarkısı ile büyük sükse yapan Lvbel C5 (Süleyman Burak Bodur) tutuklandı. Özellikle şarkıcının hayranları Lvbel C5'in neden tutuklandığını araştırıyor. Bunun yanı sıra "Lvbel C5 (Süleyman Burak Bodur) kimdir, kaç yaşında?" soruları hızlanmış durumda...

Lvbel C5 neden tutuklandı?

Rapçi Lvbel C5 (Süleyman Burak Bodur), şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere Gebze Emniyeti’ne çağrıldı. İşlemlerinin ardından Gebze Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen rapçi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Lvbel C5, Kandıra Cezaevi’ne gönderildi ve 5 ila 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Lvbel C5 kimdir?

Lvbel C5 (gerçek adıyla Süleyman Burak Bodur), 20 Nisan 2001'de Sakarya'da doğmuş Türk rapçi ve söz yazarıdır. Müzik kariyerine 2019’da “Drop” adlı şarkıyla başlamış, 2021’de Batuflex ile çıkardığı “Ralli” parçasıyla çıkış yapmıştır. 2022’de “C5MODE” adlı ilk albümünü yayınlamış, 2023’te “Gaz Pedal” ve “DACIA” gibi hitlerle dikkat çekmiştir. 2024’te “Ne” ve “Sezen Aksu” parçalarıyla popülerliğini sürdürmüştür.