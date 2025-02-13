Rapor ortaya koydu: İstanbul Avrupa Yakası'nda taşınma sayısı 500 bine yaklaştı!

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nu yayımladı. Rapor, İstanbul Avrupa Yakası’nda 2024 yılına ait taşınma işlemleri hakkında da bilgi verdi.

Buna göre, Avrupa Yakası’nda yıl boyunca 460 bini aşkın taşınma gerçekleşti. Taşınmalarda özellikle ikinci el gayrimenkuldeki hareketlilik dikkat çekti.

2024 yılının sonunda, 2023’e göre taşınma hareketlerinde yüzde 0,64 artış yaşandı. Bu taşınmaların yüzde 71’i ise ikinci el gayrimenkulde gerçekleşti. Yeni konuta geçişlerde 2023 yılına göre yüzde 10’luk bir düşüş gözlendi.

2018'den beri 4 milyona yakın taşınma

Aynı rapora göre, 2023 yılında toplam 457 bin 907 olan taşınma sayısı, 2024 yılında 460 bin 868’e ulaştı.

2018 yılından bu yana ise Avrupa Yakası’nda taşınma hareketi 3 milyon 855 binin üzerine çıktı.

2018-2024 yılları arasında 1 milyon 18 bin abone ilk kez yeni gayrimenkulüne taşındı. İkinci el gayrimenkule taşınma sayısı ise 2 milyon 837 bini buldu.

En fazla geçiş hareketi pandemiden önceki son sene olan 2019’da yaşandı. 2019 yılında toplam 753 bin 323 bin taşınma ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı.

Yeni gayrimenkule geçiş sayısında azalma

2024 yılı verilerine bakıldığında taşınma hareketinin daha çok ikinci el gayrimenkulde yoğunlaştığı görüldü.

2023 yılında 311 bin 56 olan ikinci el gayrimenkuldeki taşınma hareketi yüzde 5,7 artarak 2024’te 329 bin 250’ye çıktı.

2024 yılında yeni gayrimenkule geçiş işlemleri 2023’e kıyasla yüzde 10 azaldı. 2023’te her gün ortalama 401 abone yeni gayrimenkule taşınırken; 2024 yılında bu sayı 360’da kaldı.

En genç abone sayısı Esenyurt'ta

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki abonelerin yaş gruplarına göre dağılımına da bakıldı. Buna göre en büyük grubu 1 milyon 243 bin kişi ile 35-49 yaş arasındakiler oluşturdu.

İlçeler bazında Bakırköy yüzde 31,27 ile en yüksek 64 yaş üzeri abone oranına sahip ilçe olarak öne çıktı. Bakırköy’ü yüzde 30,71 ile Beşiktaş takip etti.

64 yaş üzeri abone oranı en az ilçe ise yüzde 11,05 ile Esenyurt oldu. Yine ilçeler bazında 35 yaş altı abonelerin oranında Esenyurt yüzde 21,48 ile ilk sırada yer aldı. Genç abone oranının en fazla bulunduğu ilçeler arasında yüzde 19,65 ile Kağıthane ikinci; Şişli yüzde 18,20 ile üçüncü oldu.

Abonelerin yüzde 18’i İstanbullu

Rapora göre, 2024 yılında İstanbul Avrupa Yakası'ndaki mesken abonelerinden İstanbul kayıtlılar hariç tutulduğunda Sivaslı aboneler 195 bin 363 ile yine birinciliği kaptı.

İkinci sırada 151 bin abone ile Kastamonu, üçüncü sırada ise 136 bin abone ile Malatyalılar yer aldı. İstanbul’un Avrupa Yakası'nda memleket dağılımına bakıldığında abonelerin yüzde 18’i İstanbullar oluşturdu.

Sivaslılar; Kağıthane, Sultangazi, Bağcılar ve Sarıyer’de yoğunlukta bulunurken, Kastamonuluların Bağcılar, Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi’de, Malatyalıların en fazla Bağcılar’da, Tokatlıların ise en fazla Esenyurt’ta, Giresunluların Eyüpsultan, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa’da, Orduluların da yoğun olarak Esenyurt ve Bağcılar’da ikamet ettiği görüldü.

Yabancı abone sayısında düşüş

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in yabancı abone sayısında geçen yıla göre düşüş yaşandı. 2023 sonunda 208 bin 707 olan yabancı abone sayısı yüzde 10’luk gerileme ile 2024 sonunda 186 bin seviyesine indi.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik 173 farklı ülkeden aboneye hizmet veriyor.

Kentsel dönüşüm hareketinde de yavaşlama görüldü

2024 yılında kentsel dönüşüm hareketinde de yavaşlama gözlendi. 2023 yılında kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye talebi 33 bin 641 iken; 2024 yılında bu sayı yüzde 23 azalarak 25 bin 650’de kaldı.

2024’te en çok tahliye talebi 3 bin 348 adet ile Bahçelievler ve 2 bin 494 ile Küçükçekmece’den geldi. İstanbul Avrupa Yakası’nda 2018’den bu yana 197 bin 525 abone, tahliye talebinde bulunarak taşındı.