Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
CHP'ye kayyum atanacağını iddiasının ardından hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı, Bolu'da gözaltına alındı. Kütahyalı'nın ifadesinin Bolu Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınacağı öğrenildi.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Bolu'da gözaltına alındığı öğrenildi.
Kütahyalı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağını" iddia etmişti.
SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınacak
İstanbul'da görevli polis ekiplerince "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla Bolu'da gözaltına alınan Kütahyalı'nın ifadesinin, Bolu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınacağı öğrenildi.
Kütahyalı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan istinabe gereğince gözaltına alındığı kaydedildi.
Kütahyalı hakkında sabah saatlerinde gözaltı kararı verildiği açıklanmıştı.