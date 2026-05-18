Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı, Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı mı? Rasim Ozan Kütahyalı neden tutuklandı?

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 161 şüpheliden 154'ünün daha önce adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Yürütülen incelemelerde milyonlarca liralık para transferi ve elektronik ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen işlemler mercek altına alınırken, Kütahyalı emniyette verdiği ifadede suçlamaları reddetti.

Kütahyalı, kredi kartı borçlarını çevirebilmek amacıyla bazı finans çevreleriyle çalıştığını savunurken, soruşturma dosyasında MASAK raporları ve çok sayıda para hareketine ilişkin tespitlerin yer aldığı öğrenildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanmadı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 4 saat ifade verdiği belirtilen Kütahyalı'nın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söylediği öğrenildi.

İfadesinde operasyonun kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kütahyalı, "Bütün bildiklerimi ve yaşadıklarımı anlatacağım. Nezarette kaldığım şahıslarla yaptığım görüşmeler sonucunda bu operasyonun çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Hayatımda bahis ve kumarın izine rastlanmaz"

İfadesinde yasa dışı bahis organizasyonlarıyla bağlantısı olmadığını savunan Kütahyalı, hayatı boyunca resmi ya da gayriresmi bahis oynamadığını öne sürdü.

Kütahyalı, "Tüm hayatım araştırılsın, bahis ve kumarın izine rastlanmaz" dedi.

Süreç nedeniyle ailesinin psikolojik olarak yıprandığını ifade eden Kütahyalı, "Hayatta hatalarım oldu ama gözaltına alınmama neden olan suçlamaların hiçbirini işlemedim" açıklamasında bulundu.