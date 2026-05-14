Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına mı alındı, Rasim Ozan neden gözaltına alındı? Tutuklandı mı?

Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı
Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi. Kütahyalı’nın İstanbul’daki ikametinde polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 200 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen soruşturmanın Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla desteklendiğini belirtti.
Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltında
