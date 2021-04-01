Reddedilen 'güvenlik soruşturması' teklifi tartışma yarattı

TBMM Genel Kurulu’nda 18 maddelik "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi" muhalefetin "hayır" oyu ile dün akşam reddedildi. Genel Kurul’da AK Parti ve MHP'nin çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle yaşanan bu durum, TBMM’de içtüzük tartışmasına yol açtı.

Teklifin reddedilmesinin ardından TBMM Başkanlık Divanı oylama hakkında toplantıya çağrıldı. Meclis Başkanlık Divanı’nın toplantıya çağırılmasına karşı muhalefet grup başkanvekilleri basın toplantısı düzenleyerek, 10’ar dakikalık açıklama yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de güvenlik soruşturması teklifinin reddedilmesi ve devamındaki tartışmalar hakkında, "Kafalar karışık, moralleri bozuk, baskı altındalar ve dün görüşmeler başladı. Biz tüm haklarımızı kullanıyoruz, salonda bulunmalarını istiyoruz ama AK Parti grubunda durum şu: Yoklama isterseniz Çin ordusu gibi geliyorlar, müzakerelere geçildiğinde çil yavrusu gibi dağılıyorlar. Çin ordusu gibi geliyorlar çil yavrusu gibi dağılıyorlar. Bu fişleme kanununda içeride durdukça suça ortak olduklarını düşünüyorlar. Tam da kanunun maddelerine geçilecek, yoklama isteyip de gruplarının zoruyla salona sokulmaları yerine, ‘gelmesinler bakalım’ dediler, gelmediler. 10 - 15 kişi AK Parti, bir o kadar da MHP. Bizim arkadaşlarımız salonda. Muhalefet daha çok. AK Parti grup başkanvekili kendisi karar yeter sayısı talep edebilir, farkında değil, onu talep ederse, karar yeter sayısı aranacak, o sırada gelebilir arkadaşları, her gün yaptıkları iş. Oylamaya geçildi, başkan baktı, ‘sayın arkadaşlar’ dedi. Açık bir fark var, maddelere geçilmesi reddedildi. İçtüzük’te diyor ki bir yıl süreyle gelemez. Haydar Bey oturumu kapattı, hepsi koştu geldi, baskılar, ‘biz çoğuz’, ‘bu işi elektronik kurtarır.’ Bu kadar açık bir oyda elektronik olur mu? Bir sonraki kanuna geçti. Önce 55 dakika sonra bir 55 dakika daha. İçeride dünya kadar tartışma… Ama Meclis Başkanvekili’miz de biz de... ‘Alınmış bir kararı bir daha oylat’ diyorlar. Çoksanız geleceksiniz, yoksanız sonucu kabul edeceksiniz. Bu milletin vergilerinde kesilen maaşla hepimiz maaş alıyoruz. ‘Tayyip Bey bizi mahveder’, orasını da sen düşüneceksin." dedi.

Özel, konuşmanın devamında ise, “Meclis Başkanı’nı Cumhur İttifakı’nın arzuhalcisi haline dönmüş durumdadır. Koşa koşa geldi, boncuk boncuk terlemiş. Vatandaşlar karar versin. İki takım maç yapıyor, golü atıyor bir takım, hakem golü veriyor, yüksek hakem geliyor, ‘çıkar formayı ben giyeceğim, ben yöneteceğim’ diyor. Maç hakemi böyle değişir mi? Vatandaşlarımızın gözünün önünde bu oyunbozanlıktır, bu mızıkçılıktır. Sizin taraf tutan hakeminiz olabilir, bizim de milletimiz var. Hakeme kendi takımınızın formasını da giydirseniz, bizim kaleyi büyütseniz, kendi kalenizi daraltsanız, üç tane kaleci de koysanız, bu millet bu maçı hak edene verecek. Bu millet bu sonucu sandıkta tescil edecek.” diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, teklifin muhalefet oylarıyla reddedilmesi ve devamındaki tartışmalarla ilgili şunları kaydetti: "Kanunun maddelerine geçilmediği için kanunun tümü reddedilmiş sayılır. Reddedilmiş olan kanun teklifleri, bir tam yıl geçmedikçe yeniden verilemez. İçtüzük bu maddeleri yoruma açık değildir. Meclis Başkanvekili’nin verdiği arada TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve tüm grupların başkanvekillerinin katılımı ile toplantı düzenlenmiştir. AK Parti, oylamanın tekrar edilmesinin yollarını aradı. Beğenmediğiniz parlamento kararlarını, milletvekillerinin iradesini yok sayarak değiştirmeye çalışmak, bunun yol ve yöntemlerini aramak demokrasiyle bağdaşmayan bir durumdur. Anayasa’nın çiğnendiğine hep birlikte şahit olduk. Şimdi sıra İçtüzük’ün yok sayılmasına mı geldi? İYİ Parti olarak izin vermeyeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Şentop’un da Genel Kurul kararından yana tavır koyacağını temenni ediyoruz. AK Parti grubunu, parlamentonun aldığı bu karar demokratik olgunlukla saygı duymaya davet ediyoruz. Kendilerine bunun anayasal bir sorumluluk olduğunu hatırlatıyoruz."

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise, "Oylama sonucu sabittir, nettir ve tabii ki resmidir. Kanun teklifi reddedildiği için bunun dışında hiçbir tartışma olamaz. 31 Mart seçimlerinde 'ben seçimi kazanamadım, yeniliyorum, tekrar seçim yapacağım' diyen zihniyet, bugün Güvenlik Soruşturması Yasası'nda da 'ben kaybettim, ilan edilen, netleşen, Meclis TV'nin yayınladığı, tutanaklara geçen sonucu kabul etmiyorum' demekte. Biz bunu kabul etmeyeceğiz." dedi.

AK Parti ve MHP'den tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konuyla ilgili, "CHP'li Meclis Başkanvekilinin, daha önceki kendi uygulamaları ile de çelişerek, İçtüzüğün açık usul hükümlerini uygulamayarak, adeta CHP Grup Başkanvekili'nin tutanaklara yansıyan talimatları doğrultusunda hareket etmesi ve hukuk tanımazlığı, milli iradeye darbe girişimidir. Dün Meclis'te yaşanan olayların her safhasında, daha önceden planlanarak hareket edildiği net bir şekilde belli olan CHP, HDP, İYİ Partinin tutum ve davranışları ile milli iradenin tecellisinin önüne geçilmiştir." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akar'ın İçtüzüğü yok sayan, hukuksuz tutumuna karşı TBMM Başkanlığına itirazımızı yaptık. TBMM Başkanlık Divanı, CHP'li Başkanvekilinin bu hukuksuz tutumu hakkında İçtüzük, Başkanlık Divanı mutabakatları ve teamüller çerçevesinde kararını verecektir." ifadelerini kullanmıştı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katip üyelerin televizyona da yansıyan itirazını dikkate alıp elektronik sistemle yeniden oylamaya gidilmesi gerekmekteydi. Ancak CHP'li Meclis Başkanvekili, Divan Katipleri ile AK Parti ve MHP gruplarının itirazlarını dikkate almadan İç Tüzüğün 141.maddesine aykırı davranmıştır." değerlendirmesinde bulunmuştu. (Ajanslar)