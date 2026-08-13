REDKİTLER suç örgütünün elebaşı Ferhat Delen Gürcistan’da yakalandı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 2 organize suç örgütü elebaşı ile 1 örgüt üyesinin de aralarında bulunduğu 6 firarinin Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "REDKİTLER" organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen ile organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut, Gürcistan’da yakalandı. İki isim, bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye’ye getirildi.

Operasyon ve iade sürecinin Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Asayiş Daire Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Ferhat Delen'in "kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından kırmızı bültenle arandığı bildirildi.

Erdoğan Aykut'un ise "silahla yağma, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlama ve hırsızlık" suçlarından uluslararası seviyede arandığı kaydedildi.

Kırmızı bültenle aranan 4 kişi daha iade edildi

Bakanlık, "KULE EMRE" organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan'ın da Gürcistan’da yakalandığını duyurdu. Tekkalan'ın "silahla tehdit, kamu malına zarar verme, ruhsatsız ateşli silahlar ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından kırmızı bültenle arandığı belirtildi.

Ayrıca haklarında "kasten öldürmeye azmettirme, kasten öldürmeye teşebbüs, tasarlayarak kasten öldürme, gece vakti silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve sahte para basmak" gibi çeşitli suçlardan kırmızı bülten bulunan Ş.B., D.Y., H.U. ve F.S.'nin de Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iadelerinin sağlandığı açıklandı.

"Nereye kaçarlarsa kaçsınlar"

İçişleri Bakanlığı açıklamasında organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklarımızın geleceğine uzanan, gençlerimizi suç batağına çekmeye çalışan hiçbir organize suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. 10 yılda geçse 100 yılda geçse nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk Devleti’nin pençesinden kurtulamayacaklar."

Açıklamada operasyonda görev alan emniyet birimleri ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğü personeli tebrik edilirken, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerine de teşekkür edildi.