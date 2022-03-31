Reel sektör, ‘stratejik’ ortak olarak görülmeli

DÜNYA Üst Yöneticisi Hakan Güldağ'ın moderatörleri arasında bulunduğu zirvenin açılında konuşan BDDK İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, ekonomik sisteminin işleyişi ve buna bağlı olarak finansal piyasaların işlevi, finansal kuruluşların fon arz ve talebine aracılık fonksiyonundan daha ileri düzeyde bir görev üstlenmelerini gerektirdiğini söyledi. Asarkaya, finansal kuruluşların, müşterilerinin finansman ihtiyaçlarının yanı sıra likidite yönetimi, yatırım kararları, bazı faaliyetlerin tasfiyesi, iştirak ve varlık satışı, yönetim ve ortaklık yapısının değiştirilmesinin yanı sıra, riskten korunma ihtiyaçlarının karşılanması için de hizmet sunması gerektiğini ifade etti.

KOBİ’ler için kritik önemde

Giderek artan şekilde alternatif finansal ürün ve hizmetlerin müşterilere sunulduğunu aktaran Asarkaya, şunları kaydetti:

"Reel sektör kuruluşlarının söz konusu karmaşık finansal ürün ve hizmetleri yeterli bir şekilde anlayıp, doğru kararlar alması da giderek zorlaşmakta. Bu zorluk, finansal kuruluşların müşterilerin sahip oldukları finansal bilgiyle desteklemelerini gerekli kılmaktadır. Özellikle ülkemiz ekonomimizin büyük bir kısmını oluşturan KOBİ'ler için bu gereklilik kritik bir önem taşımaktadır. Ancak, ne yazık ki geçmiş dönemlerde söz konusu danışmanlık ilişkisinin yeterince etkin bir şekilde tesis edilemediğine şahit olduk. Bu durum yalnızca reel sektörü değil, finansal sektörün de mali sağlamlığını etkileyecek sonuçlar doğurma potansiyeline sahip. Bu nedenle denetim otoritesi olarak gerekli önlemleri almak zorunluluğunu her daim hissetmekteyiz."

Yeşil dönüşüme katkı çağrısı

Bankaların ve banka dışı mali kuruluşların reel sektör firmalarını sadece müşteri olarak değil, stratejik bir ortak olarak da görülmesi gerektiğini vurgulayan Asarkaya, bu yaklaşımın orta ve uzun vadede tüm ekonominin gelişimine katkı sağlayacağına işaret etti. Asarkaya, sürdürebilirlik kavramının önem kazandığını belirterek, "Bankalarımızın ve banka dışı mali kuruluşlarımızın yalnızca finansman sağlamaması aynı zamanda yeşil dönüşüm için firmalara finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma hizmeti de vermesi elzemdir" ifadesini kullandı.

Etkin bir yönetim yapısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Girişim Sermayesi ve Finansal Teknolojiler Dairesi Başkanı Haldun Nigiz de şirketlerin sürdürülebilir finansal kaynaklara erişiminin yanında bu finansal kaynakları kullanırken nasıl bir davranış içinde olduklarının da çok önemli olduğunu vurguladı. Nigiz, kurumsal yönetim bağlamında büyüyen bir yapıda etkin bir yönetim yapısı oluşturulmasının son derece önem arz ettiğini ifade etti.

Finansal kiralama alacakları 83 milyar

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, sektörün yenilenebilir enerji finansmanına odaklandığını belirterek şunları söyledi: "2021 yılında Finansal Kiralama alacaklarının 83 milyar TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 106 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl boyunca Finansal Kiralama sektörünün yenilenebilir enerjinin finansmanına daha fazla odaklandığını gözlemledik. Finansal Kiralama'nın büyümesine pozitif katkı sunan bu alana yatırımların 2022 devam edeceğini öngörüyoruz."

Yeniden yapılanmaya katkı sağlıyor

TMA Turkey ve FOYDER Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tengiz, TMA Turkey'in, finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma ve şirket dönüşümü alanlarında faaliyet gösteren, konusunda uzmanlaşmış farklı disiplinlerden gelen profesyonellerin oluşturduğu bir topluluk olduğunu söyledi. Tengiz, reel ve finansal sektörün yeniden yapılandırma ihtiyaçlarına etkin, nitelikli ve etik ilkelere uyumlu profesyonellerce çözüm sunmayı amaçladıklarını belirterek, uluslararası uygulamalar çerçevesinde ihtiyaç duyulan, finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma ve dönüşüm uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

Dönüşüm için finansman programları gerekiyor

Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde yapılan “Türkiye’de Reel Sektörün Mevcut Durumu ve Dönüşüm İhtiyacı” başlıklı oturumda söz alan TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, KOBİ’lerin finansman yönetiminde sıkıntılar yaşadığını kaydetti. Özellikle Türk ihracatçısına AB’den büyük talep geldiğine işaret eden Fayat, “Yeterli kapasite oluşturmadığımız için bu talebe cevap veremiyoruz. Çünkü ilave kapasite için finansman gerekiyor. OSB’lerde yer yok” ifadelerini kullandı.

Ulusal Franchise Derneği (UFRAD) Başkanı Mustafa Aydın da dijitalleşmenin bir kültür ve bir anlayış meselesi olduğuna dikkat çekerek, öncelikle bu kültürün aşılanması gerektiğini aktardı. Bu anlayış olmadan dünya ile rakabet etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Aydın, “Ar-Ge harcamaları Türkiye’nin en önemli problemi. Girdimizin ne kadarını Ar-Ge’ye harcıyoruz? Buna doğru bir cevap bulmamız lazım. Biz halen geleneksel ticaret yapıyorsak, dünya ile rekabet edemeyiz. Kazancımızın ne kadarını dönüşüm ve Ar-Ge’ye harcadığımız çok önemli” diye konuştu.